DSÖ'den çağrı: Grip aşısı olun
|18 Ağustos 2020 18:14
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip corona virüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Bu şekilde "yüksek ateş", "öksürük" ve "yorgunluk" gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ
Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Virüste umut veren araştırma: Sürü bağışıklığı umudu artıyor
18 Ağustos 2020 15:18
|Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.
18 Ağustos 2020 08:39
|Çin'in ilk aşı patenti onaylandı
17 Ağustos 2020 21:51
|Trump: Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu
17 Ağustos 2020 17:53
|Bilim insanları: Koronavirüs 2012'de ortaya çıktı
17 Ağustos 2020 17:17
|Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız
17 Ağustos 2020 15:22
|Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da
17 Ağustos 2020 13:04
|Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi
17 Ağustos 2020 12:56
|Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
17 Ağustos 2020 09:28
|Rusya'nın bulduğu aşı en geç 1 aya kadar sivillere uygulanacak
17 Ağustos 2020 08:01