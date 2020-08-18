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DSÖ'den çağrı: Grip aşısı olun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sonbaharda yeni tip corona virüsle (Covid-19) benzer semptomlara sahip olan grip hastalarındaki artışın önüne geçmek için dünyaya grip aşısı olma çağrısında bulundu. Böylelikle Covid-19 şüphesiyle hastanelere başvuran grip hastalarının önüne geçilebilecek.
 18 Ağustos 2020 18:14
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DSÖ'den çağrı: Grip aşısı olun

Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip corona virüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Bu şekilde "yüksek ateş", "öksürük" ve "yorgunluk" gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ

Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.
NTV
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