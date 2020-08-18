Biden'a tepki: Açıklamaları diplomatik nezaketten çok uzak
|18 Ağustos 2020 18:37
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK VE MKYK toplantısının ardından açıklama yapıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Çok büyük acılarımızdan biri olan 17 Ağustos'un yıldönümünüydü. 'Deprem değil tedbirsizlik öldürürür' diyerek aldığımız önlemlere devam ediyoruz.
Biden'ın açıklaması diplomatikten nezaketten çok uzak. Türkiye'ye geldiğinde sarf ettiği cümleler çok daha farklıydı. Bunların sözlerini şöyle değerlendirmek lazım. Özellikle bunlar Türkiye gibi demokrasinin tanımı olan ülkelerin liderlerine otokrat dediklerinde, kendi çıkarlarına uymayan kararları hedef aldıklarının farkına varmak lazım. Bu eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşım. Bunun ne demokratlıkla ne cumhuriyetle bir ilgisi yok.
CHP'YE BIDEN TEPKİSİ
CHP Biden'ın sözlerine gerekli tavrı koyamadı. Demokrasiye sahip çıkanlar 'ama' ile başlayan cümle kurmaz. CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mı? CHP Sözcüsünün açıklamları utanç vericidir. Darbe barbarlığı yapanlar, darbe vatan hainliğidir.
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