Müdür ve öğretmenler okulu eğitime hazırladı
|18 Ağustos 2020 18:54
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Yalova'da, Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi'nin okul müdürü ve öğretmenleri, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi okulu boyayıp, temizlik yaptılar.
Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürüyor. Okul Müdürü Aziz Bozok'un da desteklediği uygulama ile öğretmenler, öğrencinin eğitim göreceği okulu imece usulüyle boyadılar. Öğretmenler, ellerine aldıkları fırçalar ile duvarları boyayıp okulu pırıl pırıl yaptılar. Orta öğretim okulları arasında adrese dayalı yerleştirmede, Yalova'da en çok tercih edilen Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, gönüllü olarak okulu tepeden tırnağa boyayıp, bakım-onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yalova dışından okula gelmek isteyen kız öğrencilerin, pansiyon ve bursluluktan da faydalanabildiği okul, yeni döneme hazır hale getirildi.
Okul Müdürü Aziz Bozok, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi de dikkate alınarak, öğrencilerimizin daha hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla; okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimiz çabalarıyla okulumuzun iç ve dış cephe boyası, tadilat işleri ve yenileme çalışması imece usulüyle yapıldı. Çiftlikköy Taşköprü İlkokulu öğretmeni Şükrü Ural'ında destekleri ile kız öğrenci pansiyonunu boyadık. Bu konuda yanımızda bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Abdülaziz Yeniyol' a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler, 'Birlikten Kuvvet Doğar' atasözü ile her yıl okulumuzun bir ihtiyacını giderme noktasında elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.
Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bu örnek çalışma il genelinde büyük takdir topladı. Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, İl Milli Müdür Yardımcısı Ahmet Aydın ve şube müdürüyle beraber Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, ziyarette okul içi boya ve yenileme çalışmaları yapan öğretmenlere ve okul idarecilerine bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
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