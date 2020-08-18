Vaka sayıları açıklandı: Günlük test sayısı 80 bini geçti
|18 Ağustos 2020 19:43
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Sağlık Bakanlığı 18 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.
Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' ' ifadelerini kullandı.
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