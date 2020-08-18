Yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor

Yurt genelinde etkisi artacak olan rüzgarlar yarından itibaren 3 gün boyunca hissedilen sıcaklıkları düşürecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan beklenen serin havaya ilişkin bilgi verdi.

Dilek Çalışkan, iki üç gündür özellikle İstanbul'da rüzgarların serin estiğini belirterek, ''Ağustos'un 15'inden itibaren hava inişli çıkışlı seyretmeye başlar. İki-üç gün daha sıcaktır ya da iki üç gün daha serindir. Burada önemli olan rüzgarlardır'' dedi.

SERİN HAVA GELİYOR

Yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların özellikle Perşembe ve Cuma günü rüzgarların etkisiyle düşmesi bekleniyor.

Çalışkan, yarın ülke genelinde sıcak havanın etkili olacağını rüzgarların da hafif eseceğini belirtti. Ancak perşembe ve cuma günü serinleyeceğiz.

İstanbul'da da hissedilmesi beklenen serin hava Perşembe gününden başlayarak pazar gününe kadar etkili olacak.

''SONBAHAR YAKLAŞIYORMUŞ GİBİ''

İzmir ve civarında da beklenen rüzgarlı ve beraberindeki serin hava bölgede cuma günü kendini gösterecek.

Çalışkan, ''Cuma günü sanki sonbahar yaklaşıyormuş gibi hissedeceğiz'' dedi.

Ancak pazar günü sıcaklıklarda tekrar bir yükseliş bekleniyor.

''YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLEBİLİR''

Ayrıca perşembe ve cuma günü Marmara, Karadeniz ve Doğu Bölgeleri'nde yer yer yağış geçişleri de görülebilir.

Çalışkan tatil bölgelerindeki hava sıcaklıklarına ilişkin de şunları söyledi:

''Başta Antalya olmak üzere tatil bölgelerinde yüksek sıcaklıklar görülmeye devam edecek. Ancak cuma günü rüzgarlar ile birlikte serinlik de etkili olacak. Ancak bu serin rüzgarlar sadece bir gün o da cuma günü. Sonra yine Antalya sıcağına geri dönüş olacak''

BEKLENEN YAĞIŞLAR 'AŞIRI' MI OLACAK?

Özellikle bu yıl haziran ve temmuz ayında şiddetli ve yerel olarak görülen yağışlar birçok yerde sel felaketine neden olmuştu.

Beklenen yağış geçişlerine ilişkin de Çalışkan, ''Yazın görülen yerel ve şiddetli yağışların aksine daha çok sonbahar yağışları şeklinde görülecek. Kısa süreli ve ani sağanak beklenmiyor'' açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yarın sıcaklıklar 30-31 derece civarında olacak. Ancak Perşembe günü hissedilen sıcaklık 25-26 dereceye kadar inecek.