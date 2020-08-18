Ankara Şehir Hastanesinden 'refakatçi' açıklaması
|18 Ağustos 2020 19:27
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Ankara Şehir Hastanesinden, "Hastanemizde Kovid-19 hasta yakınlarının refakatçi olarak kaldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması yapıldı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden "Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören hastaların refakatçilerinin yanlarında olduğuna ve rahatça girip çıkarak topluma karıştıkları"na dair iddialara yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılması gereği görüldüğü belirtildi.
"Hastanemizde Kovid-19 hasta yakınlarının refakatçi olarak kaldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, her bulaşıcı hastalığın tedavisinde olduğu gibi Kovid-19 hastalığının tedavisinde de ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu prensiple, hastanelerimizde tedavi altında olan Kovid-19 hastalarının yanına, istisnai durumlar dışında refakatçi alınmamaktadır. Yalnızca Kovid-19 hastalarının bakımından sorumlu personelin odaya girişine izin verilmektedir. Ankara Şehir Hastanesi olarak Kovid-19 hastalığı ile fedakarca mücadele ettiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızın sağlığı için titizlikle ve özenle çalışmaya devam etmekteyiz."
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