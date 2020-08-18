1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Müdahale yapılmazsa vakalar artmaya devam eder'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "11 Mayıs'tan bu tarafa binli rakamlar civarında gidiyoruz. Böyle gittiği zaman müdahaleler yapmanız lazım. Eğer yapmazsanız bu vakalar, virüs mutasyona uğramadıkça artmaya devam edecektir. Mutlaka devletin de bazı ek tedbirler alması gerekir" dedi.
 18 Ağustos 2020 19:57
Yazdır

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınını 5 döneme ayırdığını şu anda dördüncü dönem, önlemlerin kaldırılıp normal hayata dönme çabaları döneminin yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, salgın başında yapılan hesaplarda sokağa çıkma yasakları, iş yeri kapatmaları, sıcağın da buna katkıda bulunacağı ve vakaların çok azalacağı düşüncesinin hakim olduğunu; ancak bütün dünyada böyle olmadığını, normalleşme çabalarının salgının kötüye gitmesine neden olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ceyhan, "Siz sosyal hayata geçtikçe insanların birbirine virüs bulaştırma riski artıyor. 11 Mayıs'tan bu tarafa binli rakamlar civarında gidiyoruz. Böyle gittiği zaman müdahaleler yapmanız lazım. Eğer yağmazsanız bu vakalar virüs mutasyona uğramadıkça artmaya devam edecektir. Bunu şu anda bütün batı Avrupa ülkeleri yaşıyor. Yüzlere indikten sonra tekrar 5 binlere 3 binlere çıktı rakam, bizde de böyle bir artış dönemindeyiz. Mutlaka devletin de bazı ek tedbirler alması gerekir. Aynı zamanda vatandaşların da bunlara uyması gerekir" diye konuştu.

'ÇARE MESAİLEİRİ KADEMELENDİRMEK'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün yayılmasında toplu taşıma, cenaze, nişan, asker uğurlama törenleri, şehirlerarası seyahat ve belirtisi olmayan virüslü kişilerin etkisine dikkat çekerek, ek tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, tedbirler konusunda şu önerilerde bulundu:

"Bulaşların nasıl olduğuna bakmak lazım. En önemli kaynaklardan birisi toplu taşıma araçları. Oradaki kalabalıklaşma, sosyal mesafenin bozulması orada ciddi bir virüs bulaşına neden oluyor. Bunun çaresi mesaileri kademelendirmek. İnsanların hepsinin aynı anda mesaiye gidip aynı anda eve dönmemesi gerek. İkinci problem cenaze evi, nişan evi ve asker uğurlama töreninde çıkan çoklu vakalar. Bunların kalabalıklaşmasını önlemek lazım. Bunun yolu da bu tip toplantılara sayı sınırı koymakla mümkün. Üçüncü problem ise seyahat serbest olunca insanlar büyük illerden Anadolu'ya giderek yaydı salgını. Bunu önlemek için şehirlerarası ulaşım kontrole alınmalı. Yasaklamak mümkün değil, her seyahat edene test de yapamayabilirsiniz. En azından kayda alınmalı, form doldurulmalı imzalatılmalı. Gidecekleri yerlerdeki adresleri belirlenip disiplin altına alınmalı."

'BELLİ MESLEK GRUPLARINA TARAMA TESTİ YAPILMALI'

Virüsün yayılmasında dördüncü problemin belirtisiz olup virüslü olan kişilerin hesaba katılmaması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Bulaşların önemli kısmını bunlar oluşturuyor. Belirtisi olmadığı için tanı da almıyor. Kendileri de farkında değil. Gittikleri yerde yayıyorlar. 83 milyonu tarayıp bunları bulmak mümkün değil; ancak belli meslek grupları var ki bunlarda virüs varsa çok sayıda insanla temas ettikleri için daha çok risk taşıyorlar. Sağlık personeli ilk sırada, hizmet sektörü, gişe memurları, danışma memurları, şoförler, garsonlar, uçaklardaki kabin görevlileri gibi görevlerde çalışan insanlara aralıklı tarama testi yapmalıyız. Diğer bir problem ise bilinçli bir grup oluştu ama bir gruba ne yaparsanız yapın ulaşmıyor mesajlar. Sosyal medya üzerinden uyarılar olabilir. O kişilerin güvendiği inandığı insanlarla iletişime geçmek olabilir" ifadelerini kullandı.

'65 YAŞ ÜSTÜNÜ KORUYAMIYORUZ'

Prof. Dr. Ceyhan, son günlerde dikkat çeken bir şeyin ağır hasta sayının artması olduğunu ifade ederek, "Yüzde 6, dünya ortalamasının üzerinde. Dünyada yüzde 1 bu oran. Bunun da nedeni 65 yaş üstü kronik hastalıklı olan kişileri koruyamıyoruz, en çok evde bulaşıyorlar. Evde yaşayan genç ve çocukları virüsü alıp, bulaştırıyorlar. İkincisi ise dışarı çıktıklarında bulaşıyor. Mutlaka güvenli ortamlar oluşturulmalı. Bunları yapabilirsek vaka sayılarını azaltabiliriz. Ama yapmazsak vakalar 3-4 binlere çıkarsa maalesef yine hiç istemediğimiz halde yeniden sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapanması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Belki bir de evden yapılabilecek işleri teşvik etmek lazım. Bütün kurumlar için böyle. Bunlar çok ekonomiyi durdurmadan, sosyal hayatı çok etkilemeden yapılabilecek önlemler" değerlendirmesinde bulundu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
18 Ağustos 2020 20:08		 Vaka sayıları açıklandı: Günlük test sayısı 80 bini geçti
18 Ağustos 2020 19:43
Ankara Şehir Hastanesinden 'refakatçi' açıklaması
18 Ağustos 2020 19:27		 Bu ilçede kaymakam ve belediye başkanının testleri pozitif çıktı
18 Ağustos 2020 18:30
İki belediye başkanının daha testi pozitif çıktı
18 Ağustos 2020 17:50		 Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
18 Ağustos 2020 17:45
Bu ilde de vaka artışı sürüyor, harita kırmızıya döndü
18 Ağustos 2020 16:03		 Sağlık Bakanlığı'ndaki çay ocakları kapatılacak
18 Ağustos 2020 15:35
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
18 Ağustos 2020 13:07		 Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi
17 Ağustos 2020 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - Biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı20:57 - Kapadokya'da 100 yıllık tarihi binaya zincirli koruma20:53 - Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi20:51 - ASELSAN yılın ilk yarısını yüksek karlılıkla tamamladı20:08 - 6 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması20:05 - Bakan Koca, Türk Konseyi Genel Sekreteri'ni kabul etti
20:02 - Bakan Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz19:57 - 'Müdahale yapılmazsa vakalar artmaya devam eder'19:43 - Vaka sayıları açıklandı: Günlük test sayısı 80 bini geçti19:38 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi19:35 - Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi görevinden istifa etti19:29 - TOGG tasarımları 29 ülkede tescillendi
19:27 - Ankara Şehir Hastanesinden 'refakatçi' açıklaması19:25 - Diyarbakır'da Kovid-19'dan ölen kişiye ilişkin açıklama19:12 - Yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor18:54 - Müdür ve öğretmenler okulu eğitime hazırladı18:47 - 'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
18:41 - Salda Gölü için yeni yasaklar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bernard mensah 2
mutsuz 2
kadın programları 2
kastamonu 1
görevde yükselme 1
erzincan 1
yüzyüze eğitim 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
kallavi 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
SON İLANLAR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 memur alacak
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonk Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Fırat Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam