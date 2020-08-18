Bakan Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.
|18 Ağustos 2020 20:02
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.#EkonomideMilliBağımsızlık pic.twitter.com/q743RfP3HZBerat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 18, 2020
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca, Türk Konseyi Genel Sekreteri'ni kabul etti
18 Ağustos 2020 20:05
|Vaka sayıları açıklandı: Günlük test sayısı 80 bini geçti
18 Ağustos 2020 19:43
|Ankara Şehir Hastanesinden 'refakatçi' açıklaması
18 Ağustos 2020 19:27
|Diyarbakır'da Kovid-19'dan ölen kişiye ilişkin açıklama
18 Ağustos 2020 19:25
|Biden'a tepki: Açıklamaları diplomatik nezaketten çok uzak
18 Ağustos 2020 18:37
|AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
18 Ağustos 2020 17:31
|Bingöl Havalimanı'nın adının değiştirilmesi için kanun teklifi
18 Ağustos 2020 12:34
|Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
18 Ağustos 2020 11:51
|Meclis, Yunanistan'daki Türk azınlığın sorunlarını inceledi
18 Ağustos 2020 11:22
|Kurtulmuş: Biden'in sözleri akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır
18 Ağustos 2020 11:01