1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Covid-19 aşısının bulunmasıyla altın fiyatlarının gevşeyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Alkin, "Dünyanın önde gelen merkez bankaları ile devletler, parayı bollaştırıp faizi düşürünce altın fiyatları yükseldi" dedi.
 18 Ağustos 2020 21:20
Yazdır
Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, altın fiyatlarındaki gelişmeleri ve ileriye yönelik beklentileri değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin, "Altının yükselmesi önce ABD Merkez Bankası'nın, hemen ardından da Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm merkez bankaları ile devletlerin parayı bollaştırıp faizi düşürmeleri neticesinde gerçekleşti" diye konuştu.

HASTALIĞIN BİTMESİ DEĞİL, KONTROLÜ ÖNEMLİ

Piyasaya para enjekte edilmesinin, günün birinde salgına çare olacak ilacın ya da aşının bulunacağı hesabıyla herkesin elindeki tüm kozları masaya sürmesi anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Alkin şöyle devam etti:

"Ekonomilerde düzelme, hastalığın kontrol altına alındığı andan itibaren olur. Pandeminin kendiliğinden kaybolması, onu kontrol altına almak anlamına gelmiyor. Mutlaka tıp biliminin bir çare bulması gerekiyor. Ben de raporlarımda sayısız kez, 'çare ekonomide değil çare tıpta' demiştim."

WARREN BUFFET BİLE ALTINA YÖNELİRSE...

ABD dolarına karşı güvenin azalmaya başladığını belirten Prof. Dr. Alkin, "Euro bölgesindeki istikrarsızlık da yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu durumda, aşı bulunsa da yaklaşan ABD seçimlerinin belirsizliği, AB ve Brexit sorunu, rekor düşük faizler, yatırımcıların altın konusundaki ısrarına devam edeceğini gösteriyor. Paranın bollaştığı faizlerin düştüğü süreçte altına yönelen yatırımcılarla dalga geçen ABD'li ünlü spekülatör Warren Buffet'ın da altına yatırım yapmaya başlaması dikkat çekici bir gelişme oldu" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA KALICI GEVŞEME İÇİN...

Geçici inişlere rağmen son zamanlarda hızla yükselen altın fiyatlarının gevşemesi için salgınla mücadelede elde edilecek başarıların da etkili olabileceğini aktaran Prof. Dr. Alkin, "Ancak aşının gerçekten bulunduğuna dair bir haber altın fiyatlarını gevşetebilir" ifadelerini kullandı.

TÜRK YATIRIMCI KAZANMAYA DEVAM EDER

Türkiye'deki altın yatırımcılarının, dolar kurları mevcut şekilde devam ettikçe kazanmaya devam edecekleri görüşünü dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin "Aşı bulunana kadar gram altının hem yurt dışındaki yüksek fiyat hem de yurt içi dolar kurlardaki artış sebebiyle yatırımcısını memnun edeceğini tahmin edebiliyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASELSAN yılın ilk yarısını yüksek karlılıkla tamamladı
18 Ağustos 2020 20:51		 TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha
18 Ağustos 2020 10:05
E-ticarette fahiş fiyata engel geliyor
18 Ağustos 2020 08:10		 Enerji üssü açılıyor. Cari açık yıllık 400 milyon dolar azalacak
17 Ağustos 2020 22:08
ASELSAN 'Defense News Top 100'de 48. sıraya yükseldi
17 Ağustos 2020 19:54		 Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
17 Ağustos 2020 11:16
Bakan Albayrak, konut satışını arttıran kamu bankalarına teşekkür etti
17 Ağustos 2020 10:30		 Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
17 Ağustos 2020 09:11
'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi
17 Ağustos 2020 09:05		 Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
17 Ağustos 2020 08:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - KYK'dan kayıtları silinen 339 öğrencil yurtsuz kaldı23:07 - Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti23:03 - Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek22:57 - MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?22:31 - Bakan Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaptı22:22 - 'Düşüncesiz tatilcinin' çöpleri doğal güzelliği bozuyor
22:19 - İzinli kenevir yetistiriciliği hangi illerde yapılıyor?22:16 - Türkiye, yardımlarıyla mazlum coğrafyalara umut oluyor22:06 - Öğretmenler ihtiyaç sahiplerine destek oluyor22:06 - Öğretmenlerin mesleki çalışma programı belli oldu22:00 - İtfaiye eri kullandığı itfaiye aracını 'gelin arabası' yaptı21:49 - Oltaya bu sefer balık değil, el bombası geldi
21:42 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem21:37 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız21:32 - Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama tercih sonuçları açıklandı21:21 - İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcuya korona testi yapıldı21:20 - Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir
21:14 - Okullar için ekip kurdular, 28 Milyon TL'lik tasarruf sağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutsuz 2
Malatya 1
görevde yükselme 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
yüzyüze eğitim 1
kastamonu 1
masterchef 1
gram altın 1
bernard mensah 2
SON İLANLAR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 memur alacak
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Fırat Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam