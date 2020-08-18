Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama tercih sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
|18 Ağustos 2020 21:32
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Diyanet İşleri Başkanlığı Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
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