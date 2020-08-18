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İtfaiye eri kullandığı itfaiye aracını 'gelin arabası' yaptı

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiye eri, düğünü için süslettiği itfaiye aracıyla kentin sokaklarında tur attı.
 18 Ağustos 2020 22:00
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İtfaiye eri kullandığı itfaiye aracını 'gelin arabası' yaptı

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiye eri, düğünü için süslettiği itfaiye aracıyla kentin sokaklarında tur attı.

İtfaiye eri olarak 5,5 yıldır görev yapan Turgut Musab Özkan, bugün gerçekleşen düğün töreniyle Sema Saygın ile hayatını birleştirdi. Özkan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan izin aldıktan sonra itfaiye aracını çiçek ve tüllerle süsledi. Üç itfaiye aracıyla gelinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine giden Özkan, Sema Saygın'ı itfaiye aracına alarak şehir turu attı. Mesai arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyu oluşturan

Özkan'ın yolu, düğün salonuna giderken mesai arkadaşları tarafından İtfaiye Müdürlüğü önünde kesildi. Arkadaşları burada çifte mutluluk dileklerini ileterek hediye verdi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar kullandığı itfaiye aracını "gelin arabası" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Özkan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Çift, yolun açılmasının ardından itfaiye araçlarıyla siren eşliğinde düğün salonuna hareket etti.

Anadolu Ajansı
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