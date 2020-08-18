Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|18 Ağustos 2020 21:42
|Yazdır
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üstü Bingöl'ün Kıgi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kapadokya'da 100 yıllık tarihi binaya zincirli koruma
18 Ağustos 2020 20:57
|Salda Gölü için yeni yasaklar
18 Ağustos 2020 18:41
|Bu ilçede kaymakam ve belediye başkanının testleri pozitif çıktı
18 Ağustos 2020 18:30
|Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisine ödül
18 Ağustos 2020 17:59
|Yasağı duyunca gençleşti
18 Ağustos 2020 17:43
|Deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
18 Ağustos 2020 17:24
|Başkanında virüs tespit edilen belediyede 'çadırlı hizmet' dönemi
18 Ağustos 2020 17:22
|Testi pozitif çıkan vatandaştan 'hastalığı saklamayın' uyarısı
18 Ağustos 2020 16:47
|İl Sağlık Müdürlüğü: Numuneler kaybolmadı
18 Ağustos 2020 16:17
|Bu ilde de vaka artışı sürüyor, harita kırmızıya döndü
18 Ağustos 2020 16:03