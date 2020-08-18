1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oltaya bu sefer balık değil, el bombası geldi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık tutan bir grup şahsın oltasına el bombası takıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşet içindeki el bombasını kontrol ederek muhafaza altına aldı.
 18 Ağustos 2020 21:49
Yazdır

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık tutan bir grup şahsın oltasına el bombası takıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşet içindeki el bombasını kontrol ederek muhafaza altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Pekcan Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde yanından geçen Porsuk Çayı'ndaki iskelede balık tutmak için bulunan Ahmet Batur isimli balıkçı oltasını suya attıktan sonra beklemeye başladı. Bir süre sonra oltanın uç kısımlarının suya doğru gerildiği gören Batur, makarayı sardığı esnada büyük bir balık geldiğini düşünerek arkadaşlarını çağırdı.

Oltaya el bombası takıldı

3 arkadaşın birlikte çektiği oltanın ucunda siyah bir poşet içerinde pimi dışarı vaziyette duran el bombası fark edildi. Ardından durum 155 Polis İmdat Hattına bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra uzman ekiplerce, poşet içindeki el bombasını kontrol ederek muhafaza altına aldı.

"Poşetin yırtık olan tarafından el bombasının pimini gördük"

Poşet içindeki el bombasını sudan çıkaran Ahmet Batur yaşadıklarını anlatarak, "Poşet oltaya takıldı. Poşetin yırtık olan tarafından el bombasının pimini görünce, Ramazan arkadaşımız aldı betonun üstüne koydu sonra emniyete haber verdik" ifadelerini kullandı.

"Bir çektik poşeti alıp baktık el bombası"

Osman isimli balıkçı ise, "Biz balık diye hep beraber koştuk, Ahmet ağabey balığı tutuyor dedik. O anda çok da iri bir balık dedik. Çünkü Ahmet ağabey buradan birkaç gün önce 7 kilogramlık balık tutmuştu. Bir çektik poşeti alıp baktık el bombası. Ne yapacağımızı bilemedik, Hüseyin ağabey el bombasını aldı hemen betona getirdi. Hemen 155'i aradık. Allahtan kimseye bir şey olmadı, patlamadı" dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti
18 Ağustos 2020 23:07		 TEM'de kaza yapan yunus polisleri ağır yaralandı
18 Ağustos 2020 21:05
'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
18 Ağustos 2020 18:47		 İki doktorun hastane koridorundaki kavgası kamerada
18 Ağustos 2020 16:55
Demir sopalarla, başhekime ve güvenliğe saldıran 2 kişi tutuklandı
18 Ağustos 2020 16:53		 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı
18 Ağustos 2020 16:24
Gaziantep'te konuşulmayan ölüm
18 Ağustos 2020 15:59		 Kazada hayatını kaybeden öğretim üyesine üniversitede gözyaşlarıyla veda
18 Ağustos 2020 13:53
Trafikte tartıştığı kadına saldırmıştı... Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi
18 Ağustos 2020 13:26		 2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - KYK'dan kayıtları silinen 339 öğrenci yurtsuz kaldı23:07 - Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti23:03 - Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek22:57 - MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?22:31 - Bakan Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaptı22:22 - 'Düşüncesiz tatilcinin' çöpleri doğal güzelliği bozuyor
22:19 - İzinli kenevir yetistiriciliği hangi illerde yapılıyor?22:16 - Türkiye, yardımlarıyla mazlum coğrafyalara umut oluyor22:06 - Öğretmenler ihtiyaç sahiplerine destek oluyor22:06 - Öğretmenlerin mesleki çalışma programı belli oldu22:00 - İtfaiye eri kullandığı itfaiye aracını 'gelin arabası' yaptı21:49 - Oltaya bu sefer balık değil, el bombası geldi
21:42 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem21:37 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız21:32 - Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama tercih sonuçları açıklandı21:21 - İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcuya korona testi yapıldı21:20 - Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir
21:14 - Okullar için ekip kurdular, 28 Milyon TL'lik tasarruf sağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
mahalle düğünleri 2
geçen ayın enleri 1
Eskişehir 1
erzincan 1
izzet yıldızhan 1
sinav.memurlar.net 1
17 ağustos marmara depremi 1
kadın programları 2
bernard mensah 2
SON İLANLAR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 memur alacak
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Fırat Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam