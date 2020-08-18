Öğretmenlerin mesleki çalışma programı belli oldu
4 ila 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında uygulanacak mesleki çalışma programı belli oldu
|18 Ağustos 2020 22:06
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24 ila 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında uygulanacak mesleki çalışma programı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği mesleki çalışma programı için TIKLAYINIZ
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