1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği bir yazıyla, tüm öğretmenlerin, 31 Ağustos ila 18 Eylül tarihleri arasında okulda yapacakları eğitimleri, ilgili genel müdürlüklerin iş planları doğrultusunda yürütmelerini istedi.
 18 Ağustos 2020 22:57
Yazdır
MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Mesleki Çalışma Programını tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Gönderilen yazının ekindeki yer alan mesleki çalışma programı için tıklayınız.

Ancak mesleki çalışma programıyla ilgili üst yazı daha önemli görülmektedir. Aşağıda yer verilen üst yazıda da görüleceği üzere, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
"öğretmenlerin 31 Ağustos- 18 Eylül 2020 tarihleri arasında okullarda yapacakları eğitime ilişkin ... Genel Müdürlüğü iş planları doğrultusunda yürütmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim."
demektedir.

Adnan Boyacı tarafından imzalanmış bu yazının ikinci paragrafında, kasdın ne olduğu tam belli değildir. Yazıda özne ve yüklem uyumsuzluğu da bulunmaktadır. Yazı, öğretmenlerin 31 Ağustos ila 18 Eylül 2020 tarihleri arasında okulda bulunmaları amacıyla da yazılmış olabilir. MEB'in bu konuya açıklık getirmesi iyi olacaktır.

İşte üst yazının ilgili bölümü

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı: 43501582-774.01.01-E-10865738 Tarih: 18/08/2020
Konu: 24-28 Ağustos Mesleki Çalışma Programı

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Önceci Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Kurumları Yönetmeliği
c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği sayılı Genelgesi
d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/07/2020 tarihli ve 8948074 sayılı Genelgesi

İlgi (a, b ve c) yönetmelikler, ilgi (ç) genelge gereği 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında görev yaptıkları eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan Mesleki Çalışma Programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışmalarını; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Covid-19 koruma tedbirleri kapsamında tüm önlemleri alarak, ekteki program çerçevesinde mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda yapmaları ve öğretmenlerin 31 Ağustos- 18 Eylül 2020 tarihleri arasında okullarda yapacakları eğitime ilişkin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü iş planları doğrultusunda yürütmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Adnan Boyacı
Bakan a.
Genel Müdür
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı belli oldu
18 Ağustos 2020 22:06		 Öğretmenler ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
18 Ağustos 2020 22:06
Öğretmenlerden 'Okulları Birlikte Açacağız' yürüyüşü
18 Ağustos 2020 17:27		 Müdür örnek oluyor, öğrenciler okuyor
18 Ağustos 2020 15:49
31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı
17 Ağustos 2020 19:54		 MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
15 Ağustos 2020 19:08
Öğretmenlerin mesleki çalışması 24 Ağustos'ta başlayacak
14 Ağustos 2020 17:06		 Öğretmenlerden 'ateş ölçen, maske veren' robot
13 Ağustos 2020 18:20
Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı
12 Ağustos 2020 16:01		 MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır
12 Ağustos 2020 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - KYK'dan kayıtları silinen 339 öğrenci yurtsuz kaldı23:07 - Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti23:03 - Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek22:57 - MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?22:31 - Bakan Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaptı22:22 - 'Düşüncesiz tatilcinin' çöpleri doğal güzelliği bozuyor
22:19 - İzinli kenevir yetistiriciliği hangi illerde yapılıyor?22:16 - Türkiye, yardımlarıyla mazlum coğrafyalara umut oluyor22:06 - Öğretmenler ihtiyaç sahiplerine destek oluyor22:06 - Öğretmenlerin mesleki çalışma programı belli oldu22:00 - İtfaiye eri kullandığı itfaiye aracını 'gelin arabası' yaptı21:49 - Oltaya bu sefer balık değil, el bombası geldi
21:42 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem21:37 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız21:32 - Şube Müdürlüğü ile Vaizlik atama tercih sonuçları açıklandı21:21 - İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcuya korona testi yapıldı21:20 - Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir
21:14 - Okullar için ekip kurdular, 28 Milyon TL'lik tasarruf sağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 2
gram altın 1
mutsuz 2
kastamonu 1
17 ağustos marmara depremi 1
bernard mensah 2
kallavi 1
masterchef 1
yüzyüze eğitim 1
eser yenenler 1
SON İLANLAR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 memur alacak
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Fırat Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam