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Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 18 Ağustos 2020 23:07
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Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın Özağıl (19) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, merkeze bağlı Işıklar Beldesi Kozluca mevkisinde yolun soluna devrildi.

Kazada, yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altınan Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Balı Özağıl (15) ise yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Balı Özağıl'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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