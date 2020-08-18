KYK'dan kayıtları silinen 339 öğrenci yurtsuz kaldı
|18 Ağustos 2020 23:08
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde depreme dayanıksız gerekçesi ile boşaltılan Koçarlı KYK'da, yurt kayıtları silinen 339 öğrenci yurtsuz kaldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınmıştı. Alınan karar kapsamında yurtta kalan 339 üniversite öğrencisinin kayıtları silindi. Yıkım sonrası 400 kişilik yeni yurt binası yapılması planlanan bina, geçtiğimiz Haziran ayında boşaltıldı. Eşyalarını almaya gelen öğrencilere Efeler'in Işıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni yurt binasına nakil edileceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta eşyalarını alarak memleketlerine dönen öğrencileri arayan KYK yetkilileri, Işıklı'da yapılmakta olan yurdun yetişmeyeceğini ve bu sebeple nakillerinin gerçekleştirilememesi sebebiyle yurt kayıtlarının silindiği bilgisi verildi.
"Sesimizi duyun"
Kayıtlarının silinmesi üzerine yurtsuz kalan ve mağdur olan öğrenciler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek yetkililerden yardım istedi. "Mağduriyetimize sessiz kalınmasın" diyerek sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler paylaşımlarında "339 kişinin kaldığı Koçarlı KYK yurdu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle, bizlere önce başka bir yurt tahsis edileceğini belirttikleri halde hepimizi arayarak kayıtlarımızı sildiklerini söylediler. Sebebini sorduğumuzda ise yeni yapılan yurt yetişmediği için Bakanlığın 339 kişinin kayıtlarının silinmesi kararını aldığını söylediler. Bizim mağduriyetimize sessiz kalınmasın" ifadelerine yer verdi.
"Kayıtlarını silmek zorunda kaldık"
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Bakanlık olarak yeni bir yere yerleştirme zorunluluğumuz yok fakat gençlerimizi mağdur etmemek adına Bakanlığımız ile görüştük. Yapılacak olan yeni yurdumuzda 1-2 aylık bir rötar söz konusu olması sebebiyle bu kardeşlerimizin maalesef kayıtlarını silmek zorunda kaldık" dedi.
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