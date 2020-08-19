'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'

MEB, ÖĞRETMENLERDEN 31 AĞUSTOS İLE 18 EYLÜL ARASINDA OKULDA OLMASINI MI İSTEDİ? MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği bir yazıyla, tüm öğretmenlerin, 31 Ağustos ila 18 Eylül tarihleri arasında okulda yapacakları eğitimleri, ilgili genel müdürlüklerin iş planları doğrultusunda yürütmelerini istedi.