1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ekonomist Nejat Özonay, dövizin hareketlenmesinin eleştirildiğini ancak parasal genişleme sayesinde piyasaların kilitlenmekten kurtarıldığına dikkat çekti
 19 Ağustos 2020 00:05
Yazdır
'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'

Pandemi sırasında tüm dünya ekonomileri küçüldü.

Örneğin İngiltere ekonomisi 2020 yılı 2. çeyrekte %20,4 daraldı, Avrupa Birliği %11,9, ABD ekonomisi ise %32,9 küçüldü.

Türkiye Covid-19 tedbirlerinin gevşetildiği yeni normalleşme döneminde, parasal genişleme politikası uyguladı.

Ancak faiz oranlarının düşük tutulmasının bir süre sonra döviz artışını tetikleyeceği öngörülüyordu. Dövizin ilk yükselişiyle birlikte parasal genişleme politikalarında değişikliğe gidildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ekonomist Nejat Özonay, dövizin hareketlenmesinin eleştirildiğini ancak parasal genişleme sayesinde piyasaların kilitlenmekten kurtarıldığına dikkat çekti. Özonay "Gün yaşandıktan, sonuç ortaya çıktıktan sonra akıl veren çok olur. Verilen likiditenin Dövizi hareketlendirmesini eleştiriyoruz son günlerde.. Bu süreçte en yaşanmaması gereken piyasaların kilitlenmesi, yatırımların durmasıydı.Bütçe açığı, parasal genişleme göze alınmalıydı, alındı" dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem
18 Ağustos 2020 23:50		 Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir
18 Ağustos 2020 21:20
ASELSAN yılın ilk yarısını yüksek karlılıkla tamamladı
18 Ağustos 2020 20:51		 TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha
18 Ağustos 2020 10:05
E-ticarette fahiş fiyata engel geliyor
18 Ağustos 2020 08:10		 Enerji üssü açılıyor. Cari açık yıllık 400 milyon dolar azalacak
17 Ağustos 2020 22:08
ASELSAN 'Defense News Top 100'de 48. sıraya yükseldi
17 Ağustos 2020 19:54		 Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
17 Ağustos 2020 11:16
Bakan Albayrak, konut satışını arttıran kamu bankalarına teşekkür etti
17 Ağustos 2020 10:30		 Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
17 Ağustos 2020 09:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:38 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 19 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - 'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'00:02 - Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!23:50 - Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem23:40 - TOGG tasarımları 29 ülkede tescillendi
23:34 - Köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı23:30 - Gazeteci Sabahattin Önkibar da koronavirüse yakalandı23:19 - İletişim Başkanı Altun'dan 'milli iradeye saygı' çağrısı23:15 - Testi pozitif çıkan öğretmen, 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı23:14 - Öğretmenin hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu23:08 - KYK'dan kayıtları silinen 339 öğrenci yurtsuz kaldı
23:07 - Belediye Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti23:03 - Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek22:57 - MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?22:31 - Bakan Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaptı22:22 - 'Düşüncesiz tatilcinin' çöpleri doğal güzelliği bozuyor
22:19 - İzinli kenevir yetistiriciliği hangi illerde yapılıyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'
19 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
17 ağustos marmara depremi 1
görevde yükselme 1
kastamonu 1
mutsuz 2
gram altın 1
corona virüs vaka sayısı 2
babylon Berlin 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Cevizdere Turizim Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Dunaşah Gıda 2 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam