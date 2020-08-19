'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'
|19 Ağustos 2020 00:05
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Pandemi sırasında tüm dünya ekonomileri küçüldü.
Örneğin İngiltere ekonomisi 2020 yılı 2. çeyrekte %20,4 daraldı, Avrupa Birliği %11,9, ABD ekonomisi ise %32,9 küçüldü.
Türkiye Covid-19 tedbirlerinin gevşetildiği yeni normalleşme döneminde, parasal genişleme politikası uyguladı.
Ancak faiz oranlarının düşük tutulmasının bir süre sonra döviz artışını tetikleyeceği öngörülüyordu. Dövizin ilk yükselişiyle birlikte parasal genişleme politikalarında değişikliğe gidildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ekonomist Nejat Özonay, dövizin hareketlenmesinin eleştirildiğini ancak parasal genişleme sayesinde piyasaların kilitlenmekten kurtarıldığına dikkat çekti. Özonay "Gün yaşandıktan, sonuç ortaya çıktıktan sonra akıl veren çok olur. Verilen likiditenin Dövizi hareketlendirmesini eleştiriyoruz son günlerde.. Bu süreçte en yaşanmaması gereken piyasaların kilitlenmesi, yatırımların durmasıydı.Bütçe açığı, parasal genişleme göze alınmalıydı, alındı" dedi.
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