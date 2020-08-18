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Gazeteci Sabahattin Önkibar da koronavirüse yakalandı

Ünlü gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.
 18 Ağustos 2020 23:30
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Gazeteci Sabahattin Önkibar da koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Gazeteci Sabahattin Önkibar da kendisine virüs bulaştığını duyurdu.

"DURUMUM KRİTİK"

Twitter hesabından açıklama yapan tecrübeli gazeteci şunları yazdı "Koronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum."

SABAHATTİN ÖNKİBAR KİMDİR?

Sabahattin Önkibar 1957 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü ile Siyasal Bilgeler Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe 1980 yılında Türkiye gazetesinde Ankara temsilcisi olarak başladı. 1993 yılında TGRT'nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı bir programı sunmaya başladı. 2001 yılında TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrılarak Star TV ve Star gazetesine geçerek bu gazetenin Ankara temsilcisi oldu. 2002 yılında Star TV'ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası verildikten sonra bulunduğu medya grubundan ayrılarak Kanal D'ye geçti ve Posta gazetesinde Ankara temsilcisi oldu. 2004 yılında ise bu kez Flash TV'ye geçerek kanalın Ankara temsilcisi oldu. 2005 yılında, Avrasya TV ve Yeniçağ gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. Son olarak 2011 yılında Ulusal Kanal, Kanal 99 ve Yeni Mesaj'a geçerek Ankara temsilcisi oldu. 2012 yılında Yeni Mesaj gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. 2019 Nisan ayında Aydınlık gazetesinden istifa etti. Şu an Oda TV İnternet sitesinde makaleler yazmakta ve 2019 Mayıs ayının başında kendi adıyla açtığı Youtube kanalı üzerinden düzenli olarak bağımsız yayınlar yapmaktadır.
Memurlar.Net
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