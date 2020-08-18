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Köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı

Zonguldak'ta yıllarca maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy, köyüne kurduğu yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş bahçesiyle gelirini ikiye katladı. Taleplere yetişmekte zorlanan Cebesoy, Türkiye'nin her yerinden mavi yemiş siparişi aldığını söyledi.
 18 Ağustos 2020 23:34
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Köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 20 yıl maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy(63), Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyündeki bir dönümlük tarlasında yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı. Zonguldak Valiliği desteğiyle Polonya'dan getirilen 400 kök fide ile mavi yemiş yetiştiriciliğine başlayan Cebesoy, eşi ve iki çocuğunun yardımıyla ürünleri pazarladı. İnternetten de satış yapan Cebesoy, zamanla işlerini ilerleterek Türkiye'nin dört bir yanına mavi yemiş göndermeye başladı. Yılda 1 ton mavi yemiş yetiştiren Cebesoy, gelirini ikiye katladı.

"HASADI ZAHMETLİ AMA İNSANA ZEVK VERİYOR"

Nevzat Cebesoy, mavi yemiş yetiştiriciliğine 6 yıl önce başladığını söyledi. Tarlasını büyütmek için çalışmalar yaptığını anlatan Cebesoy, "Arazimiz bizim komple fındık tarlasıydı. Ben cevizde ektim ama toprağımıza uyum sağlamadı. Ondan sonra değişik meyveler olarak yaban mersinini düşündüm. Yaban mersini bizim toprağımıza çok iyi uyum sağladı. Hasadı zahmetli olabilir ama insana zevk veriyor. Ben zevkle yapıyorum bu işi" dedi.

"TALEPLER ÇOK İYİ, KARŞILAYAMIYORUZ"

Bir kişinin bir dönümlük mavi yemiş yetiştiriciliği ile en az asgari ücret kadar kazanabileceğini ifade eden Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti. Talepleri karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Cebesoy, "Bize ek geliyor oluyor. Güzel uğraşlar bunlar. Çalıştıktan sonra Allah veriyor insana. Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama Mardin'e Şanlıurfa'ya kadar kargo gönderiyoruz. Bu meyvenin özelliği çok. Kandaki yağlanmayı, kolesterolü önlüyor. Gözlere çok faydalı olduğu söyleniyor. Antioksidan bir meyve olduğu için birçok faydası var. Kanser hastalarına iyi geliyor" diye konuştu.
DHA
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