Çumra Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Tedbiren uyutuluyordu

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmuştu

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Çumra Belediyesi: Belediye Başkanımızı kaybettik

Çumra Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Belediye Başkanımızı kaybettik. Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Halit Oflaz kimdir?

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım. Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Oflaz'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz'ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadesini kullandı.