1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
 19 Ağustos 2020 06:30
Yazdır
İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor
19 Ağustos 2020 07:35		 Çumra Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19 Ağustos 2020 06:40
Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...
19 Ağustos 2020 03:38		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Ağustos 2020 00:38
Köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
18 Ağustos 2020 23:34		 Gazeteci Sabahattin Önkibar da koronavirüse yakalandı
18 Ağustos 2020 23:30
KYK'dan kayıtları silinen 339 öğrenci yurtsuz kaldı
18 Ağustos 2020 23:08		 'Düşüncesiz tatilcinin' çöpleri doğal güzelliği bozuyor
18 Ağustos 2020 22:22
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız
18 Ağustos 2020 21:37		 Biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı
18 Ağustos 2020 21:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - 'Oğlumun tüm bunları yaşamasının sebebi benim'08:14 - Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!08:01 - Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!07:50 - Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor07:45 - Öfkeli koca, uzaklaştırması biter bitmez karısını bıçaklayarak öldürdü07:35 - Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor
07:20 - TSK'dan Libya'ya düzenli ordu07:15 - Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor07:05 - 'Nişan atma' kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü 5 kişi yaralı06:50 - Akdeniz'de milyarlarca dolarlık cevher yatıyor06:40 - Çumra Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:30 - İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
06:15 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı03:38 - Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...00:38 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 19 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - 'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'
00:02 - Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Çumra Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'
Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...
Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor
'Nişan atma' kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü 5 kişi yaralı
Öfkeli koca, uzaklaştırması biter bitmez karısını bıçaklayarak öldürdü
TSK'dan Libya'ya düzenli ordu
Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görevde yükselme 1
17 ağustos marmara depremi 1
erzincan 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 1
eser yenenler 1
geçen ayın enleri 1
mame thiam 2
babylon Berlin 1
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Maden 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam