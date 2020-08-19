'Nişan atma' kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü 5 kişi yaralı
|19 Ağustos 2020 07:05
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Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız alma verme konusundan husumet olan yabancı uyruklu iki aile, kız evinin önünde kavga etmeye başladı.
Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılar Halis Name (66) ile Hanadı Deırı (53) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ise kalabalığı dağıttı.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEVAM ETTİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Esenyurt'ta meydana gelen silahlı kavgaya dönüşen 'nişan atma' olayı Küçükçekmece'de devam etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz plakası alınamayan bir otomobille kız ailesinin ikamet ettiği Kanarya Mahalesi Pelikan Sokağı'na gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1'i kız tarafından, 1'i sokaktaki bir iş yerinde çalışan, 2'si yoldan geçen olmak üzere 4 kişi yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gerçekleştiren saldırganlar ise geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve özel harekat destekli polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile tamamen kapatarak, delil ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede yaklaşık 30 tane boş kovanın olduğu görüldü. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E.'nin (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
YAŞANAN OLAY VATANDAŞIN CEP TELEFONUNA YANSIDISokakta yaşanan silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, bir kadının aracın camının önüne gittikten sonra yere düştüğü ve siyah bir aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.
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