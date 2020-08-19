TSK'dan Libya'ya düzenli ordu
|19 Ağustos 2020 07:20
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KATAR İLE BİRLİKTE
Savunma bakanları ve ordu temsilcileri nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararla, Libya'da terörist saldırıların durdurulması ve barışın tesisinde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen iki ülke; Türkiye ve Katar, askeri eğitim ve danışmanlık desteğinin yanı sıra Libya silahlı kuvvetlerinin inşası için her türlü tedbiri aldıkları ve alacaklarını ortaya koydu.
HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK
Yürütülecek faaliyetler kapsamında Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir askeri güce ve düzenli orduya sahip olması için gereken tesis, sistem, teçhizat, eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere her türlü destek sağlanacak. Faaliyetler kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim, teşkilat, lojistik ve muharebe sistemlerinin Libya'nın güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması hedefleniyor.
KABİLEDEN DÜZENLİ ORDUYA
Türkiye ve Katar iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarda, Libya'nın yerel güvenlik unsurları olan aşiret ve kabilelerin silahlı unsurları düzenli bir ordu olarak yapılandırılacak. Libya'da aşiret ve kabile sisteminden düzenli sisteme geçilmesinin her ülkenin başaramayacağı zorlukta bir faaliyet olduğu ve bu tablonun Türkiye ve Katar'ın büyük başarısını gösterdiği belirtiliyor.
TEMELİ TÜRK HARP OKULLARI ATACAK
Libya ordusunun temeli ise Türk harp okullarında atılıyor. Trablus Askeri Kolejinin Hafter güçlerince vurulması sonrası Türkiye'de eğitimlerine devam eden Libyalı askeri öğrenciler, Libya silahlı kuvvetlerinin temelini atacak birimleri oluşturacak. Halen 192 askeri öğrencinin eğitimi devam ederken, bir süre daha Libya askerinin Türkiye'nin eğitim kurumlarından faydalanması planlanıyor. Askeri kurum ve kuruluşların tesisi ardından askeri eğitim ve öğretim kurumları da Türkiye ve Katar ortaklığında teşkil edilecek.
HAFTER'E ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Türkiye, daha önce Suriye Milli Ordusunu da düzenli bir ordu olarak eğitip donatmıştı. Farklı yapılara sahip toplumlardan düzenli ordu oluşturmak konusundaki tecrübesiyle öne çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'daki eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya aşiret ve kabilelerinin silahlı unsurlarını eğitip donatmış ve düzenli ordu formatında yapılandırmış, tüm bu faaliyetler sonucu sahada Hafter'e karşı büyük üstünlük elde edilmişti.
Kıymet Sezer
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