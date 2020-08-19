Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor
|19 Ağustos 2020 07:15
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Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklama "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" çıkışı CHP ve Millet İttifakı'nda yeni bir tartışmayı alevlendirdi. CHP'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı parti içinde şimdiden tartışmalara yol açtı.
CHP liderinin aklındaki ismin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu kulislere yansırken, Muharrem İnce'nin ise CHP ile yollarını ayırmasının en büyük sebebinin Gül'ün aday olarak düşünülmesi olduğu ifade ediliyor. CHP seçmenin ikinci bir İhsanoğlu vakası yaşamak istemediği ve gönül rahatlığıyla Gül'e oy vermeyebileceği konuşuluyor.
Abdullah Gül ismine Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'nin de sıcak bakmadığı ve Kılıçdaroğlu ile bu konuda anlaşmazlık yaşandığı öne sürülüyor. İyi Parti'nin Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 24 Haziran'daki tavrını sürdürdüğü ve buna karşı olduğu ifade ediliyor. Haber Merkezi
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