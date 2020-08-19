Öfkeli koca, uzaklaştırması biter bitmez karısını bıçaklayarak öldürdü
|19 Ağustos 2020 07:45
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Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Ç. (39) ile eşi Dudu Ç. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Ç., eline aldığı bıçakla Dudu Ç'yi boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Ç.'nin cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Uzaklaştırma cezası yeni bitmiş
Öte yandan çiftin bir süredir arasının açık olduğu ve kızlarının düğünü için dün bir araya geldikleri belirtildi. Şüpheli Metin Ç.'nin ise daha önce hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.
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