Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Emzikten biberona, diş kaşıyıcıdan alıştırma bardağına kadar plastikten mamul Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak. Ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması sonucunda, ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara yol açtığı tespit edildi. Sözkonusu eşyaların Türkiye'ye ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12'si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26'sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Cam biberon talebi

Kararı olumlu karşılayan yerli üreticiler, "Girişlerde fiyatın yanı sıra kaliteye de önem verilmeli. Bu anlamda üreticiler olarak testlerin önemine değiniyoruz" diyor.

Grup Baby CEO'su Ceyhun Müstecaplıoğlu, "Bu işin başından beri takipçisiyiz. Bakanlık toplantılarına da Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Parekendeciler Derneği (BAGİDER) adına katıldım. Türkiye'de iki ana üreticiden biriyiz" dedi. Kararın bazı eksiklikleri olduğuna değinen Müstecaplıoğlu, şunları söyledi:

"Bazı eksikleri var. Cam biberon es geçilmiş. Biz de şirket olarak cam üretmeye başlıyoruz. Bakanlık toplantısında da söylemiştim, göğüs pompaları için yedek biberon ithal ediliyor. Bu kararda o da yok. Bunlara test yapılmıyor. Halbuki aynı uygulamanın elektronik göğüs pompalarının içinde çıkanlara da yapılması lazım. Ona da bir engel gelmesi gerekiyor, bu yönde müracaat ettik."

Müstecaplıoğlu, "İthalatta fiyattan çok kalitenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Pahalıya getirilebilir ama kalite olarak sağlıksız ürünü getirme ihtimali var. Özellikle göğüs pompalarının içindeki biberonlar çok önemli" dedi. Müstecaplıoğlu, ilk ihracatlarını Çin'e yaptıklarını, 20'yi aşkın ülkeye ihracatları olduğunu ve Almanya, İngiltere'de ofislerinin bulunduğunu kaydetti.

'Tırnak makası ithal ediyoruz'

Baby Soft Dış Ticaret Direktörü Yağız İrinç, kararın yerli üretici açısından olumlu olduğunu ifade etti. İrinç, "Körfez, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçekleştiriyoruz. Biberon, emzik gibi birçok ürünümüz var. Ürünlerimiz plastik değil sıvı silikon" dedi.

Pirinç, yerli bebek makası üreticisi olmadığına da değinerek, "Tırnak makası gibi ürünleri Çin'den ithal etmek zorunda kaldığımız için yüksek vergi ödüyoruz" diye konuştu.

İşte vergisi artan ürünler

Tabliğe göre, Çin ve Tayland menşeli yalnız plastikten mamul, vergisi artan ürünler şöyle:

Emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi).