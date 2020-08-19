1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!

Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem geldi. Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu
 19 Ağustos 2020 08:14
Yazdır
Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Emzikten biberona, diş kaşıyıcıdan alıştırma bardağına kadar plastikten mamul Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak. Ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması sonucunda, ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara yol açtığı tespit edildi. Sözkonusu eşyaların Türkiye'ye ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12'si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26'sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Cam biberon talebi

Kararı olumlu karşılayan yerli üreticiler, "Girişlerde fiyatın yanı sıra kaliteye de önem verilmeli. Bu anlamda üreticiler olarak testlerin önemine değiniyoruz" diyor.

Grup Baby CEO'su Ceyhun Müstecaplıoğlu, "Bu işin başından beri takipçisiyiz. Bakanlık toplantılarına da Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Parekendeciler Derneği (BAGİDER) adına katıldım. Türkiye'de iki ana üreticiden biriyiz" dedi. Kararın bazı eksiklikleri olduğuna değinen Müstecaplıoğlu, şunları söyledi:

"Bazı eksikleri var. Cam biberon es geçilmiş. Biz de şirket olarak cam üretmeye başlıyoruz. Bakanlık toplantısında da söylemiştim, göğüs pompaları için yedek biberon ithal ediliyor. Bu kararda o da yok. Bunlara test yapılmıyor. Halbuki aynı uygulamanın elektronik göğüs pompalarının içinde çıkanlara da yapılması lazım. Ona da bir engel gelmesi gerekiyor, bu yönde müracaat ettik."

Müstecaplıoğlu, "İthalatta fiyattan çok kalitenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Pahalıya getirilebilir ama kalite olarak sağlıksız ürünü getirme ihtimali var. Özellikle göğüs pompalarının içindeki biberonlar çok önemli" dedi. Müstecaplıoğlu, ilk ihracatlarını Çin'e yaptıklarını, 20'yi aşkın ülkeye ihracatları olduğunu ve Almanya, İngiltere'de ofislerinin bulunduğunu kaydetti.

'Tırnak makası ithal ediyoruz'

Baby Soft Dış Ticaret Direktörü Yağız İrinç, kararın yerli üretici açısından olumlu olduğunu ifade etti. İrinç, "Körfez, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçekleştiriyoruz. Biberon, emzik gibi birçok ürünümüz var. Ürünlerimiz plastik değil sıvı silikon" dedi.

Pirinç, yerli bebek makası üreticisi olmadığına da değinerek, "Tırnak makası gibi ürünleri Çin'den ithal etmek zorunda kaldığımız için yüksek vergi ödüyoruz" diye konuştu.

İşte vergisi artan ürünler

Tabliğe göre, Çin ve Tayland menşeli yalnız plastikten mamul, vergisi artan ürünler şöyle:

Emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi).
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor
19 Ağustos 2020 07:50		 Bakan Pekcan: Kadın esnaf sayımız 1 yılda 33 bin arttı
18 Ağustos 2020 13:44
Çayı 50 kuruş yaptı, müşterileri arttı
18 Ağustos 2020 12:16		 Müteahhitlik şirketleri ve inşaat çalışanları için skorlama sistemi geliyor
18 Ağustos 2020 11:14
Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı
17 Ağustos 2020 11:15		 Karpuz tezgahında duygulandıran not
17 Ağustos 2020 09:31
Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?
17 Ağustos 2020 09:02		 28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti
17 Ağustos 2020 08:08
'İhracatı tabana yaymayı amaçlayan sistem devreye alınacak'
16 Ağustos 2020 12:45		 Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor
16 Ağustos 2020 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - 'Oğlumun tüm bunları yaşamasının sebebi benim'08:14 - Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!08:01 - Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!07:50 - Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor07:45 - Öfkeli koca, uzaklaştırması biter bitmez karısını bıçaklayarak öldürdü07:35 - Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor
07:20 - TSK'dan Libya'ya düzenli ordu07:15 - Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor07:05 - 'Nişan atma' kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü 5 kişi yaralı06:50 - Akdeniz'de milyarlarca dolarlık cevher yatıyor06:40 - Çumra Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:30 - İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
06:15 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı03:38 - Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...00:38 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 19 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - 'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'
00:02 - Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Çumra Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
'Döviz hareketlendi ama piyasaların durması önlendi'
Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...
Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor
'Nişan atma' kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü 5 kişi yaralı
Öfkeli koca, uzaklaştırması biter bitmez karısını bıçaklayarak öldürdü
TSK'dan Libya'ya düzenli ordu
Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 1
erzincan 1
keyifsiz 1
kastamonu 1
mahalle düğünleri 2
yüzyüze eğitim 1
kadın programları 2
corona virüs vaka sayısı 2
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 1
kallavi 1
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Maden 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam