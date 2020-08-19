1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kavanoz kapağında bu yıl stok sağlam

Vatandaşların konserve hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Geçen yaz yaşanan kavanoz kapağı krizi, bu sene yerini bolluğa bıraktı. Kavanozda, kapakta sorun yok, fiyatlar da normal.
 19 Ağustos 2020 08:32
Yazdır
Kavanoz kapağında bu yıl stok sağlam

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Evlerde kışlık konserve hazırlığı başladı. Ürünlerin bol ve lezzetli olduğu yaz döneminde vatandaşlar kışın tüketmek üzere salça, reçel, turşu hazırlığı yapıyor. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular kuruluyor. Her bir kavanoz hazırlanarak, kış aylarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor. Vatandaşların bazıları sebze ve meyveyi pazar ve manavlardan alırken, daha fazla konserve yapmak isteyenler ise hal'e de gidip kasa kasa ürün alıyor. Bu dönemde sokak satıcıları bile "Konservelik, menemenlik domates geldi" diye bağırarak satış yapıyor.

50 kuruşa indi

Geçen yıl vatandaşlar kışlık salça ve reçel yapımını artırınca piyasada kavanoz kapağı kalmamıştı. Üreticide 30-35 kuruş olan kavanoz kapaklarının perakendede tanesi 2 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl fiyatların normal düzeyde seyretmesini bekleyen üreticiler, kapak fiyatlarında sorun beklemiyor. Perakendede kavanoz kapaklarının tanesi 40-50 kuruşa satılırken, 1 litrelik cam kavanozların fiyatı ise 2.5 liradan başlıyor.

Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, vatandaşların konserveye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Yeni bir üretim hattı yatırımı yaptıklarını belirten Sarıbekir, "Konserve ilgi görüyor. Pandemi süreci de bunu tetikledi. Bu yıl biraz sebze fiyatları da uygun. Sebze fiyatları düştükçe konserve her geçen gün ilgi görüyor, talep artıyor" dedi.

Bu yıl 200-250 milyon arasında kapak satılmasının beklendiğini kaydeden Sarıbekir, kavanoz satışlarının kapak satışlarının yarısı kadar olduğunu söyledi. Sarıbekir, "Cam kavanozlar birkaç kez kullanılabilir ancak konservenin hava almaması için her seferinde yeni kapak kullanılması gerekir. Bu nedenle daha fazla kapak satılır" dedi.

Milyarlık satış

Discount, zincir ve yerel marketlere kapak satışı yaptıklarını dile getiren Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Sarkap markasıyla da hijyenik bir şekilde ürünleri paketliyoruz. 100 milyonun üzerinde kapak satıldı. Bu yıl kapağa doyuldu aslında. Yıllık üretimimiz 1 milyar adet. Konserve üretimi yapan firmalara da gönderiyoruz. Bu yıl fiyatlar kapakta normal."

'Domatese bağlı'

Rose Ambalaj yetkilisi Halil İbrahim Güzelgül, toptancıların geçen yılın etkisinden dolayı bu yıl erken stok yaptıklarını söyledi. Geçen yıl piyasada kapak bulunamadığı için panik olduğunu hatırlatan Güzelgül, "Bu işin belirleyici noktası domatestir. Domatesin fiyatı düştükçe kapağa da talep artıyor. Kış için erzak hazırlamanın pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk" diye konuştu.

Güzelgül, "Bu yıl geçen yılki gibi karaborsa durumu söz konusu değil. Yıllık üretimimiz 60-80 milyon adet arasında. Kapakta, üreticiden çıkan fiyatlar çok değişken, kullanılan malzeme ve boyalar belirleyici oluyor" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
19 Ağustos 2020 10:14		 800 yıllık köprüde iş makinesiyle çalışma
19 Ağustos 2020 09:58
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
19 Ağustos 2020 09:30		 Salda çamurunun faydası yok, zararı var
19 Ağustos 2020 09:01
Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor
19 Ağustos 2020 07:35		 İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
19 Ağustos 2020 06:30
Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...
19 Ağustos 2020 03:38		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Ağustos 2020 00:38
Köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
18 Ağustos 2020 23:34		 Gazeteci Sabahattin Önkibar da koronavirüse yakalandı
18 Ağustos 2020 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi10:50 - Muğla'da maden sahasında devrilen forkliftin sürücüsü öldü10:42 - ABC'yi dramayla öğrenecekler10:40 - Yerli traktör önümüzdeki ay tarlalarda olacak10:25 - Ressam Benhabib'den jinekoloji profesörü eşine: Benden 2 ay uzak dur10:25 - Doktor, eczacı ve ilaç mümessili ile sahte reçete vurgunu
10:23 - Eşiyle gönül ilişkisi yaşayan arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:14 - Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü10:12 - Adnan Oktar mağduru babanın çığlığı: Kızlarımı istiyorum10:02 - Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?10:00 - Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek
09:58 - 800 yıllık köprüde iş makinesiyle çalışma09:56 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı09:50 - 'Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasından endişeliyiz'09:49 - Samsun'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü09:47 - Dolar güne nasıl başladı?
09:45 - Öğrenciler, 6 aydır boş eve kira ödüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
'Oğlumun tüm bunları yaşamasının sebebi benim'
Erdoğan: Ekonomimiz iyi durumda, bunu vatandaşa anlatın
Meteor düştü iddiası: Çevre mahallelerden ışık göründü...
Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor
Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cenk özkaçar 1
geçen ayın enleri 1
eser yenenler 1
Eskişehir 1
tabloid gazete 1
17 ağustos marmara depremi 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
kastamonu 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
bernard mensah 2
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Maden 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam