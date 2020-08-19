Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 17.00'de toplanacağı açıklandı
|19 Ağustos 2020 08:46
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek
19 Ağustos 2020 10:00
|'Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasından endişeliyiz'
19 Ağustos 2020 09:50
|Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
19 Ağustos 2020 09:27
|Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
19 Ağustos 2020 09:18
|Baronun tesisine 'gece kulübü' baskını
19 Ağustos 2020 09:16
|İçişleri: Bingöl'de 700 kişinin görev aldığı operasyon başlatıldı
19 Ağustos 2020 08:48
|150 bin kişiye istihdam kapısı, internet sitesinden başvuru yağıyor
19 Ağustos 2020 08:40
|Üç ilimizde 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi
19 Ağustos 2020 08:35
|Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
18 Ağustos 2020 23:03
|İzinli kenevir yetistiriciliği hangi illerde yapılıyor?
18 Ağustos 2020 22:19