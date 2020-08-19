İçişleri: Bingöl'de 700 kişinin görev aldığı operasyon başlatıldı
|19 Ağustos 2020 08:48
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İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.
Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca "Yıldırım-6 Karacehennem" Operasyonu başlatıldı. Operasyona 5 taburdan 47 operasyonel tim ve 700 personel katılıyor. Operasyona ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.
"Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem" Operasyonu başlatıldı" denildi.
47 operasyonel tim
Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 5 taburdan 47 operasyonel tim görev alıyor.
Yıldırım operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yıldırımlar sürüyor
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" bilgisi de paylaşıldı.
Yıldırım- 5 Operasyonu ise Amanoslar kırsalında başlatılmıştı.
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