Samsun'da mülteci dramı: 115 kişi tır dorsesinde bulundu
|19 Ağustos 2020 08:52
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Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yapmak istedi. Tırın dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı mülteciler, araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaçan bazı göçmenler polis tarafından yakalandı. Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, tırın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere hortumla su vererek su içmelerini ve kafalarını suyla yakalamalarını sağladı.
"İstanbul'a gidip oradan da Avrupa'ya gidecektik"
Tırda bulunanların içinde bulunan Afganistanlı bir göçmen, "Afganistan'da Taliban var, DEAŞ ver, Amerika var. Terörden kaçıyorum. İstanbul'a gidip oradan da Avrupa'ya gidecektik" dedi.
Göçmenler 2 gündür aç susuz yolculuk yaptıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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