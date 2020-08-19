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Erdoğan: Ekonomimiz iyi durumda, bunu vatandaşa anlatın

AK Parti MKYK toplantısında Türkiye'nin şu anki ekonomideki durumunu değerlendiren Erdoğan: Ekonomimiz şu an diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Bunu vatandaşa iyi anlatın
 19 Ağustos 2020 09:09
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Erdoğan: Ekonomimiz iyi durumda, bunu vatandaşa anlatın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu dün bir araya geldi.

2,5 buçuk saat süren toplantıda ekonomide son veriler, koronavirüs salgını ve İstanbul Sözleşmesi ele alındı.

Ekonomideki son verilerle ilgili parti kurmaylarına sunum yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son olarak geldiği noktayı açıkladı.

"EKONOMİMİZ ÇOK İYİ"

Erdoğan yaptığı açıklamada partililere "Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Ekonomimiz şu an diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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