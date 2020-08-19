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Baronun tesisine 'gece kulübü' baskını

İstanbul Barosu'nun kullanımında bulunan Boğaz manzaralı tesisle ilgili, Beşiktaş Belediyesi'nin 'kapatma uyarısında' bulunduğu ortaya çıktı. Lokanta olarak işletme izni olan tesiste alkollü içki satışı yapıldığı belirlenince belediye ekipleri harekete geçti. Türkiye Barolar Birliği de İstanbul Barosu'na gönderdiği yazıda tesis için 'Amacının dışında kullanılıyor' uyarısında bulundu.
 19 Ağustos 2020 09:16
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Baronun tesisine 'gece kulübü' baskını

Hürriyet'in özel haberine göre: Tartışmaların odağında bulunan Beşiktaş Balmumcu'daki bina 7 yıl önce Türkiye Barolar Birliği tarafından alındı. İstanbul Boğazı manzaralı binanın bedeli 5.5 milyon dolardı. Binanın kullanım hakkı, TBB tarafından İstanbul Barosu'na devredildi. Baro, güçlendirme çalışmaları yapılan binanın işletilmesi için arayışa girdi. Gazete ilanı ile başlatılan süreç sonrası, geçen ocak ayında 100 bin TL sermaye ile kurulan Bhava Group Turizm şirketiyle anlaşmaya varıldı. İşletmeci firma, yaptığı 4 milyon liralık yatırımla binada yeni bir konsept yarattı ve geçen ay da kapılarını açtı. Ancak, Bhava Paye adı ile açılan tesiste ortaya çıkan fotoğraflar kısa sürede avukatlar arasında tartışmalara yol açtı. Avukatların sosyal dayanışması amacıyla alınan binanın 'gece kulübü' olarak kullanıldığını iddia eden birçok avukat hem Beşiktaş Belediyesi'ni, hem İstanbul Barosu'nu hem de TBB'yi soru yağmuruna tuttu.

KAPATMA UYARISI

Avukatlardan gelen sorular üzerine Beşiktaş Belediyesi harekete geçti. Tesisin alkollü içki ruhsatının bulunmadığını belirleyen belediye, şirkete, içki satışının devam etmesi ve yüksek sesle müzik çalınması halinde ruhsatın iptal edileceğine dair tebligat gönderdi. Belediye ekipleri 31 Temmuz ve 2 Ağustos'ta da yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, işletmeye kısa bir süreliğine ara verildiği bilgisi alındı.

TBB: AMACA UYGUN DEĞİL

Belediyenin yanı sıra, mülkün sahibi konumundaki TBB de geçen 10 Ağustos'ta, konuyu resmi yazıyla İstanbul Barosu'na sordu. TBB Saymanı Av. Sabri Erdal Güngör tarafından gönderilen yazıda, binanın, tahsis amacının dışında kullanıldığı kaydedildi. Yazıda, konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme talebinde bulunuldu.

'AVUKATLARIN 45 MİLYONU BATTI'

İstanbul Barosu'na üye Avukat Hüseyin Uğur Poyraz, "Bu bina avukatlardan toplanan pul paraları ile alınmış gayrimenkullerden biri. Bugünkü kurla 40-45 milyon liralık bir yatırım. Ama çok açık söylemek gerekir ki, avukatların 45 milyon lirası burada batmış durumda. Ancak lokanta olarak faaliyet gösterebilecek bir yerin bu konseptle işletmeye açılması anlaşılır gibi değil" dedi.

BARO: GECE KULÜBÜ DEĞİL

İstanbul Barosu ise konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "İşletme, henüz tümüyle tamamlanmış değil. Tamamlanmış bulunan üst kat, sadece avukatlara tahsisli olacak. Avukatlar diğer katlardan da yararlanabilecek yüzde 20 indirim olacak. 'Gece kulübü' tarzı bir oluşum ise mevcut değildir ve öngörülmedi de" ifadelerine yer verdi.
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