MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|19 Ağustos 2020 09:36
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKKlı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/hufWoOxp56
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