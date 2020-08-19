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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 19 Ağustos 2020 09:36
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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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