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Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Merzan Mahallesi'ndeki Golazüryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
 19 Ağustos 2020 09:43
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Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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