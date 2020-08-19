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Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Ağustos 2020 09:47
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Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,37907,3800
Avro8,81108,8120
Sterlin9,75509,8040
ANKARA
ABD Doları7,35007,4300
Avro8,77008,8500
Sterlin9,69509,9050
Anadolu Ajansı
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