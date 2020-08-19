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Öğrenciler, 6 aydır boş eve kira ödüyor

Koronavirüs nedeniyle marttan itibaren uzaktan eğitime geçen üniversitelerdeki öğrenciler, 3 hafta için döndükleri aile evlerinde 6 ayı geride bıraktı.
 19 Ağustos 2020 09:45
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Öğrenciler, 6 aydır boş eve kira ödüyor

Aylardır boş evlere kira ödeyen öğrenciler, yeni dönemde eğitimin nasıl olacağı netleşmediği için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bazı ev sahipleri kirada indirim gibi kolaylıklar sağlıyor.

Ancak belirsizlik nedeniyle kimse ev kiralamıyor o nedenle kiralık piyasasında durgunluk var. Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre;

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta Türkiye'de tüm yükseköğretim kurumlarında eğitime üç hafta ara verilirken 23 Mart'ta da uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle farklı şehirlerde eğitim gören öğrenciler, ailelerinin yanlarına döndü. Aranın ilk etapta 3 hafta olarak duyurulması nedeniyle öğrenciler, evlerini, yurtlarını boşaltmadı. Ancak koronavirüsün seyri nedeniyle tüm dönem uzaktan eğitimyapıldı. Bu süreçte öğrencilerin pek çoğu yeni dönemde eğitimin yüz yüze yapılmaya başlaması ihtimaline karşılık kiraladıkları evlerden çıkmadılar.

Son olarak YÖK'ün üniversitelerin 1 Ekim'den sonra eğitime başlayabileceğini açıklaması, öğrencilerde "Bu dönem yüz yüze eğitim olur mu, eğitim başladıktan sonra ikinci dalga olursa derslere tekrar ara verilir mi?" gibi endişelere neden oldu.

Öğrencilerin bazıları evlerini boşaltırken bazıları ise eğitim başlarsa ev bulmak zorlaşır diye boş evlere kira ödemeye devam ediyor. Belirsizlik nedeniyle ne yapacağını bilemeyen öğrenciler, bu süreçte ev sahiplerinin kolaylık sağlamamasından şikayetçi. Onlardan bazılarının görüşleri şöyle:

'Plan yapmak zor'

Elif Poyraz: İzmir'de bir arkadaşımla evde kalıyorduk. Uzaktan eğitimin başlamasıyla Bursa'ya ailemin yanına döndüm. Evi tamamen kapatmam mümkün değildi çünkü iki yılım daha var ve eşyaları başka yere, depolara koymak virüs döneminde mümkün değildi. Ev sahibi o süreçte kira konusunda yardımcı olmadı. Haziranda kendisi eve yerleşeceği için yeni bir eve taşındık. Eski evimiz 1.550 TL'ydi, şimdiki ise 1.800 TL. Diş hekimliği öğrencisi olduğum için plan yapamıyorum çünkü bölümüm sadece online eğitimle yürütülemez. Eğitim ertelendikçe bizim gibi pek çok öğrenci boş eve kira veriyor. Üniversitelerin açılış tarihinin ileriye ertelenmesi bizleri korkutuyor.

'14 bin TL ödedik'

Ömer Kurtulmuşlar: Tatil kararının ardından İstanbul'dan Bursa'ya döndüm. Sonra uzaktan eğitim başladı ve bir daha İstanbul'a dönemedim. Evimde 3 arkadaş kalıyorduk. Kiramız 2.300 TL. 5 Eylül'e kadar sözleşmemiz var. O nedenle evden ayrılamıyoruz. Kirada indirim teklifimiz olumsuz yanıt aldı. 6 ay boyunca 14.000 TL parayı boş eve ödedik. Yeni dönemle ilgili planımız şu an yok çünkü üniversitelerin açılıp açılmayacağı belirsiz. Kira sözleşmesini tekrar yapmak istemiyoruz çünkü okullar açılmazsa yine boşa kira ödeyeceğiz. Bir yandan açılırsa konaklama problemi yaşarsak diye de ev sahibini bekletiyoruz. Üniversitelerle ilgili kesin bir açıklama bekliyoruz.

'Bizden kira almadılar'

Büşra Açıkgöz: Korona nedeniyle ailelerimizin yanına dönünce ev sahibimiz iki ay kira almadı ama arkadaşlarımız çok mağdur oldu. Üç haftalık bir ara olduğu için faturalarını, kira sözleşmelerini iptal edemediler. Öğrenciler, evden çıkarsak üniversiteler açılınca ev bulamayız diye düşündüler. Biz de evden çıktığımıza pişman olduk. 900 TL'den tuttuğumuz ev 1.250 TL olmuş. Devlet, öğrenci olan kiracıların kira sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda bir düzenleme yapmalı.

'Mücbir sebep olmalı'

Çocuklarının ev kiralarını ödemekte zorlanan aileler, koronanın ev kiralarında mücbir sebep sayılmasını istiyor. Sosyal medyadaki görüşler şöyle:

Evini bırakmak zorunda kalan kızım, eylüle kadar kira ödemek zorunda. Evi boşaltmak istiyoruz, korona mücbir sebep değil mi?

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle evlerine dönen çocuklarımızdan kira talep edilmesini doğru bulmuyoruz lütfen bir düzenleme getirin, mağdur durumdayız.

İşletmelerin kira ödememeleri tahliye sebebi sayılmadığı gibi öğrencilerin yurt, apart, ev sözleşmelerinin de feshi için korona, mücbir sebep sayılmalı.

Ev sahipleri şikayetçi

Bazı ev sahipleri öğrenciler için kolaylık sağlarken bazıları ise kiraların ödenmemesi, gecikmesi konusunda şikayetçiler. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan "Bu konuda mal sahipleri ve kiracılardan gelen şikayetler var. Öğrenciler okulların devam etmemesi nedeniyle kontrat bitmeden tahliye talebinde bulunurken, mal sahipleri de kira ödemelerinin devamını bekliyorlar" dedi.

Kontrat bitmeden evden çıkmak isteyen kiracının, evin kiraya verilene kadar geçen sürede kiradan sorumlu olduğuna değinen Akdoğan, "Mal sahibi yeniden kiraya verilene kadarki sürede kira ödemelerini mahkeme yoluyla talep edebiliyor. Mahkeme bu sınırı, o bölgede, o fiyattaki dairelere göre kendi takdir ediyor" diye konuştu. Akdoğan ayrıca üniversitelerin açılmasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde kiralık ev piyasasında durgunluk olduğunu söyledi.
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