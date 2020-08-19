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Samsun'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
|19 Ağustos 2020 09:49
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