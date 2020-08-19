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'Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasından endişeliyiz'

Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz"
 19 Ağustos 2020 09:50
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'Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasından endişeliyiz'

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de dün silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın, parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasının "derin endişe ve üzüntüyle" karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali'de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce dönülmesi yönündeki güçlü beklenti vurgulandı.

Açıklamada, "Mali'de dün silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın, parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bu amaçla yürüttüğü çabaları desteklediği kaydedilen açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Cumhurbaşkanı Keita'nın istifasıyla sonuçlanan gelişmeler

Başkent Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üssünde dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente ilerlemişti. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

Muhalif gruplar mayıstan bu yana Keita'nın istifası talebiyle birçok eylem düzenlemişti. ECOWAS, muhaliflerle Keita'yı diyalog masasına oturma teklifinde bulunmuş ancak muhalifler bu öneriyi reddetmişti.

Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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