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Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü

Koronavirüs pandemisi sürecindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın paylaştığı maskesiz bir 'çorbacı fotoğrafı' sosyal medyada eleştirildi. Yorumlar, salgının başından bu yana kamuoyunu bilgilendiren fotoğrafta yer alan üç hocayı da üzdü.
 19 Ağustos 2020 10:14
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Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü


Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Tüm sağlık personeli, koronavirüs salgınının başından bu yana vatandaşları özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Uyarı yapanların başında ise Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan geliyor. Ceyhan yaklaşık 6 aydır kısıtlamalardan önce tedbirin önemli olduğunu savunuyor. Ancak önceki gün gittiği bir restoranda, doktor arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Mehmet Ceyhan, eleştiri oklarının hedefi oldu. Eleştirilerde doktorların maske takmadığı ve mesafeye dikkat etmedikleri öne sürüldü. Ancak uzmanlar fotoğrafta mesafe konusunda dikkat edildiğini, restorana girildikten sonra yemek yiyebilmek adına maskelerin zaten çıkarılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada konuya hakim olmayan kişilerden eleştiri almaları nedeniyle, üç hocanın üzgün olduğu öğrenildi.

'BARDAĞI, ÇATALI SİLİN' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kafe ve restoranlarla ilgili vatandaşları şöyle uyarmıştı:

Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü

"Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var."
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