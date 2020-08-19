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Ressam Benhabib'den jinekoloji profesörü eşine: Benden 2 ay uzak dur

Ressam Şeli Benhabib (54), kendisinden 17 yaş büyük eşi jinekolog Prof. Dr. Moşe Benhabib'in kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini öne sürerek korunma talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme 2 ay uzaklaştırma verdi.
 19 Ağustos 2020 10:25
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Ressam Benhabib'den jinekoloji profesörü eşine: Benden 2 ay uzak dur

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçede, ressam Şeli Benhabib ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Moşe Benhabib'in 29 yıllık evli olduğu belirtildi. Dilekçede, tarafların evliliğinin Moşe Benhabib'in eşini ihmal etmesi, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulaması, hakaretleri, tehditleri, eve gelmemesi ve kendisine dışarıda başka hayatlar kurması nedeniyle çekilmez bir hale dönüştüğü ifade edildi.

'MAFYAYLA TEHDİT ETTİ'

Prof. Dr. Moşe Benhabib'in son zamanlarda eşine karşı ölüm tehditlerinde bulunduğunu da dilekçesinde anlatan Şeli Benhabib'in avukatı şu iddialarda bulundu: "Şeli Benhabib eşinin tehdit içerikli bazı konuşmalarını kayda almıştır. Moşe Benhabib telefonda, 'Yemin ediyorum, öyle adamlar tanıyorum ki mahvettiririm seni bak', 'Öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki yemin ediyorum sana var ya! Korkarsın adamları görmekten bak', 'Bak bir telefonuma bakar! Doğduğuna pişman ettiririm bak, yaşatmam sizi', 'Tehdit ediyorum! Bak öyle dayılar tanıyorum ki, öyle dayılar var ki onlar ayaktan vurdurur seni', 'Bak görürsün ne yapacaklar! Canınıza okuturum bak! Seni yaşatmazlar bak' gibi sözlerle açıkça eşini öldürtmekle tehdit etmiştir." Talebi değerlendiren mahkeme, Şeli Benhabib'i haklı buldu. Mahkeme, Prof. Moşe Benhabib'in 2 ay süreyle eşine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Şiddet iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Prof. Dr. Moşe Benhabib karara itiraz etti.
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