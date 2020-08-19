Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlişkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı
|19 Ağustos 2020 11:00
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde Özel Güvenlik ve Koruma Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Özel güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimi olmak." şartı aranmaktadır.
Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, ön lisans düzeyinde eğitim veren 21 programa atanacak öğretim görevlileri ALES'ten muaf tutulmaktadır. Ancak, buradaki bir diğer önemli ayrıntı ise kişilerin ALES'ten muaf sayılabilmesi için atanacakları programın alanında en az 2 (iki) yıl süre ile tecrübeli olmaları gerekir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ilanını incelediğimizde, "Özel Güvenlik" alanında tecrübe şartı bulunması sebebiyle, bu kadroya başvuracak adaylar için ALES şartı aranmamalıdır. İlgili yükseköğretim kurumu ise bu kadroya başvuracak adaylar için ALES puan şartı aramış ve puan türünü Eşit Ağırlık olarak belirlemiştir.
Öte yandan, söz konusu ilan belirli bir adayı açıkça tarif etmektedir. İlgilinin lisans mezuniyeti Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans alanı ise İktisat olarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda kişinin beş yıl tecrübeli olması istenilmiştir. Ülkemizde bu şartları taşıyan aday sayısı haliyle oldukça sınırlıdır.
Bu nedenle, rekabeti oldukça engelleyen bu ilanın Özel Güvenlik ve Koruma alanında tecrübeli adayların yarışına imkan verecek şekilde düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
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