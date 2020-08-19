1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlişkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Güvenlik Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosu belirli bir adayı tarif ediyor!
 19 Ağustos 2020 11:00
Yazdır
Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlişkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde Özel Güvenlik ve Koruma Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Özel güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimi olmak." şartı aranmaktadır.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, ön lisans düzeyinde eğitim veren 21 programa atanacak öğretim görevlileri ALES'ten muaf tutulmaktadır. Ancak, buradaki bir diğer önemli ayrıntı ise kişilerin ALES'ten muaf sayılabilmesi için atanacakları programın alanında en az 2 (iki) yıl süre ile tecrübeli olmaları gerekir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ilanını incelediğimizde, "Özel Güvenlik" alanında tecrübe şartı bulunması sebebiyle, bu kadroya başvuracak adaylar için ALES şartı aranmamalıdır. İlgili yükseköğretim kurumu ise bu kadroya başvuracak adaylar için ALES puan şartı aramış ve puan türünü Eşit Ağırlık olarak belirlemiştir.

Öte yandan, söz konusu ilan belirli bir adayı açıkça tarif etmektedir. İlgilinin lisans mezuniyeti Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans alanı ise İktisat olarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda kişinin beş yıl tecrübeli olması istenilmiştir. Ülkemizde bu şartları taşıyan aday sayısı haliyle oldukça sınırlıdır.

Bu nedenle, rekabeti oldukça engelleyen bu ilanın Özel Güvenlik ve Koruma alanında tecrübeli adayların yarışına imkan verecek şekilde düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
19 Ağustos 2020 00:02		 Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
18 Ağustos 2020 00:05
TUS ve STS tıp doktorluğu başvuru kılavuzu yayımlandı
17 Ağustos 2020 16:34		 ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
17 Ağustos 2020 16:02
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilanında, kadroların yarısında kişiye özel sertifika şartları var!
17 Ağustos 2020 12:56		 ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16 Ağustos 2020 12:45
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
15 Ağustos 2020 00:05		 Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
14 Ağustos 2020 09:09
Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi
13 Ağustos 2020 19:25		 2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2020 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör12:52 - Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı12:47 - Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak12:45 - Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı12:37 - AÖF yaz okulu sınavları online olacak12:29 - Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı şüphelisi hakkında açıklama
12:20 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi12:11 - Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü12:10 - Gün ortası dolar ne durumda?12:07 - Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi12:03 - Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi12:00 - AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı
11:58 - Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek11:55 - Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı11:43 - FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi11:38 - Maske uyarısı yapan şoföre dehşeti yaşattı11:36 - Öğretmenler il dışı iptal cevabı bekliyor
11:32 - Gram altın 470 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 28 il
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 2
sinav.memurlar.net 2
özgüven 1
geçen ayın enleri 1
corona virüs vaka sayısı 1
mutsuz 2
eser yenenler 1
bernard mensah 1
izzet yıldızhan 1
Eskişehir 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam