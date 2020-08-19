Yerli traktör önümüzdeki ay tarlalarda olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen traktör 2021'de seri üretime geçecek. Kocaeli Gebze'de 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörlerde tüm üretim süreci eylülde tamamlanacak. İlk aşamada 100 adet elektrikli traktörün üretilmesi planlanırken, talebe göre üretim rakamları hızla artırılacak.

ÇİFTÇİLER SIRAYA YAZILMAYA BAŞLADI

Yerli traktöre şimdiden çiftçilerin yoğun ilgisinin bulunduğu öğrenilirken, çiftçilerin genel müdürlüğü arayarak banttan inecek ilk traktörler için ön sipariş yazdırdıkları ifade edildi. Çiftçinin mazot masrafını çok büyük oranda azaltacak olan elektrikli traktörler ile çiftçi kazançlı çıkacak. Yapılan denemelerde, elektrikli traktörler içten yanmalı traktöre göre 1 dekar toprakta yaklaşık 10 kat daha az enerji harcıyor. Traktörün fiyatının her çiftçinin ulaşabileceği aralıkta olacağı ifade ediliyor. Öte yandan TAGEM'in elektrikli bahçe tipi traktör prototipi projesi başlattığı ve proje kapsamında özgün bir şasinin tasarlandığı da öğrenildi.

ÇİFTÇİLERİN MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

BAŞKAN Erdoğan, daha önce test sürüşünü yaptığı yerli traktör için düzenlenen törende, "45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışan bu traktörümüz seri üretime hazır. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum" diye konuşmuştu.