ABC'yi dramayla öğrenecekler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime başlamak için hazılıklarına devam ediyor. Okulların açılmasıyla ilgili en çok merak edilenler konuların başında bu yıl ilkokula başlayacak öğrencilerin durumuyla ilgili. Minikler okuma yazma öğreneceği için MEB'in en titiz davrandığı konulardan birinin başında birinci sınıf öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili detaylar geliyor. Salgının seyrine göre 21 Eylül'de ilk olarak birinci sınıflar için açılacak. Öğrencilere 1 hafta boyunca koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyum eğitimleri verilecek. Eğitimin 2 ya da 3 günü okulda yüz yüze, kalan günler ise EBA TV ve internet üzerinden uzaktan olacak. MEB'in birinci sınıflar için geliştiridiği "Okuyorum Yazıyorum" projesi ile "Tohum" eğitim seti EBA TV'ye aktarılacak. Eğitimler klasik tahta önünde konu anlatan öğretmen videoları şeklinde olmayacak. Tiyatro, film, drama ve animasyon şeklinde eğitimler verilecek. Benzer bir uygulamanın anaokulu çağındaki öğrencilere de verilmesi planlanıyor.

EĞLENCELİ İÇERİKLER

MEB'den alınan bilgilere göre "Okuyorum Yazıyorum" programı kapsamında öğretme sürecinin tamamında balon katlama, üç boyutlu materyal tasarımı, şarkı besteleme, masal ve hikaye oluşturma, kodlama, kukla gösterisi, oyun oluşturma, masal tiyatrosu, işaret dili gibi etkinlikler harf ve ses öğretimine uyarlandı. Öğrencilerin yayın süresince ekran başından ayrılamayacağı şekilde eğlenceli, ilgili literatürün ışığında harf ve ses öğretiminde mevcut öğretim yöntem ve tekniklerden farklı olarak tasarlandı. "Okuyorum Yazıyorum" TV programı için ekip öğretmenler tarafından jenerik yapıldı, şarkılar bestelendi.

SARMAL KONULAR YÜZ YÜZE

Yüzyüze eğitimde ikinci öncelik Liselere Geçiş Sınavı'na (YKS) hazırlanan 8'nci sınıflarla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıflara tanınanacak. Salgının seyrine göre diğer sınıflarda da belirli gün ve saatlerde yüzyüze eğitime geçilebilecek. Ancak müfredat daraltılacak. Derslerde bir sonraki yıl devamı olan, sarmal konular işlenecek. Diğer konular uzaktan eğitimle verilecek. Hangi derslerde hangi konuların yüz yüze, hangilerinin uzaktan işleneceğine dair Talim Terbiye Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.