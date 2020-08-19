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Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 19 Ağustos 2020 10:52
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Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen zanlılar E.G, U.S, A.K. ve L.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları ve örgütle iltisaklı kurumlarda kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin, örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve FETÖ tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Anadolu Ajansı
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