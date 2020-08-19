Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
|19 Ağustos 2020 10:52
|Yazdır
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen zanlılar E.G, U.S, A.K. ve L.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, zanlıların FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları ve örgütle iltisaklı kurumlarda kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
Şüphelilerin, örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve FETÖ tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
19 Ağustos 2020 11:43
|Eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli tutuklandı
19 Ağustos 2020 11:04
|Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı
19 Ağustos 2020 09:56
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 09:36
|Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2020 20:53
|Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı
18 Ağustos 2020 16:50
|16 ilde FETÖ operasyonu: 44 zanlı yakalandı
18 Ağustos 2020 16:28
|Hakkari'de terör örgütü PKK ağır darbe
18 Ağustos 2020 11:00
|Adana'da FETÖ şüphelisi eski pilota 15 yıla kadar hapis istemi
18 Ağustos 2020 10:29
|Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı
18 Ağustos 2020 09:26