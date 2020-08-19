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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziranda 2019 sonuna göre 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara geriledi - Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu 509 milyon dolar azalarak 8,5 milyar dolara düştü
 19 Ağustos 2020 10:59
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün haziran ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 161,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziranda 2019 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 509 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolarlık düşüşle 20,1 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 634 milyon dolar düşüşle 7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, haziranda 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon dolar artışla 5,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 256 milyon dolar düşüşle 1,5 milyar ABD dolar oldu.

- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,1 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, haziranda geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15,1 milyar dolar azalarak 110,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 527 milyon dolar azalarak 8,2 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünü dolar, yüzde 32,2'sini avro, yüzde 2,7'sini Türk lirası ve yüzde 0,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 35,3'ünün dolar, yüzde 41'inin avro, yüzde 22,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 56'sını ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.

Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 20,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar olduğu gözlendi.
Anadolu Ajansı
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