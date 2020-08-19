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Kiev Büyükelçiliğine asılsız bomba ihbarı yapan Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine asılsız bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle bir Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
|19 Ağustos 2020 11:04
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Kiev Savcılığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Ermenistan vatandaşının 1 Ağustos'ta polis acil durum hattını iki kez arayıp ihbarda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye ve ABD'nin büyükelçiliklerine yönelik asılsız bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle söz konusu kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.
Gözaltına alınan kişi için 6 yıla kadar hapis istenebileceği belirtildi.
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