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'Merdiven altı kırtasiye ürünlerine' ilişkin uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda 'CE' belgesi mutlaka olmalı, 'Sağlığa zararlı madde içermez' kaşesi bulunmalıdır
 19 Ağustos 2020 11:19
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'Merdiven altı kırtasiye ürünlerine' ilişkin uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda 'CE' belgesi mutlaka olmalı, 'Sağlığa zararlı madde içermez' kaşesi bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin 21 Eylül'de başlamasının planlandığını hatırlattı.

Bu tarihe kısa zaman kala, ülke genelinde 20 milyon öğrenci ile velilerinde okul telaşının başladığını belirten Palandöken, "Bu yıl pandemide okul alışverişi yaparken her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Öğrencilerin eğitimi için gerekli kitap, defter, kalem, silgi gibi her türlü kırtasiye malzemesinin hijyenik ve kaliteli olmasına özen gösterilmeli. Sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirdikleri kırtasiye ve okul kıyafeti satışı yapan, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıp sadece kendi cep ve kazançlarını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürülmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, her yıl ortalama 15 milyar liralık kırtasiye alışverişi yapıldığı bilgisini vererek, öğrencilerin sürekli temasta bulunduğu malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilmiş, kalitesiz ve ucuz kırtasiye ürünlerinin öğrencilerin sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası bulunmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına kısa zaman kala piyasada daha çok görülüyor. Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimiz eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgahlarda sezonluk olarak satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda 'CE' belgesi mutlaka olmalı, 'Sağlığa zararlı madde içermez' kaşesi bulunmalıdır."
Anadolu Ajansı
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