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Türk Kızılay'dan Kovid-19 hastaları için plazma bağışı çağrısı

Genel Başkan Kerem Kınık: Özellikle önümüzdeki günlerde, Kovid-19 pandemisi nedeniyle artan vaka sayısı sebebiyle immün plazma ihtiyacının artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla özellikle Kovid'i geçirmiş, kan bağışı yapabilecek özelliklerde olan vatandaşlarımızın immün plazma bağış yapmalarını sağlıklı görüyoruz"
 19 Ağustos 2020 11:20
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Türk Kızılay'dan Kovid-19 hastaları için plazma bağışı çağrısı

- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların tedavisi için, hastalığı atlatan vatandaşlara immün plazma bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Türk Kızılay'ın, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla düzenlediği etkinlik için Sakarya'ya gelen Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 süreci kapsamında hayatın normalleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Kök hücre ve immün plazma bağışlarının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kınık, "Özellikle önümüzdeki günlerde Kovid-19 pandemisi nedeniyle artan vaka sayısı sebebiyle immün plazma ihtiyacının artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla özellikle Kovid'i geçirmiş, kan bağışı yapabilecek özelliklerde olan vatandaşlarımızın bağış yapmalarını sağlıklı görüyoruz." diye konuştu.

Kınık, günlük ihtiyacı, bağış ve günlük stoklarla karşılayabilecek durumda olduklarını ancak Türkiye'nin farklı illerinde ihtiyaçların artmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle şu aralar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun vaka artışı var. Özellikle ekim ve kasım aylarında yine büyük şehirlerimizde vaka sayılarının ve immün plazma taleplerinin artacağını öngörüyoruz. İmmün plazma stoklarımız var. İller arasında bu nakilleri yapmaya çalışıyoruz ama tercihen her ilimizin kendi bağışını kendi hastasına verebilmesini amaçlıyoruz. O yüzden her bölgenin immün plazma bağışına dikkat etmesi gerekiyor."

- "Kan stokları asgari stok seviyesinin üzerinde"

Bütün hastanelerde daha önce yapılamayan, ertelenmiş ameliyatların yapıldığını aktaran Kınık, normal şartlar altında yaz dönemini daha düşük yoğunluklu sağlık ve kan hizmetiyle giderdiklerini ama Kovid-19 salgının, bu yaz dönemindeki ihtiyacı artırdığına işaret etti.

Kınık, ülkenin kan stoklarının şu anda asgari stok seviyesinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Yani bu anlamda panikleyecek bir durumumuz yok ama diğer yaz aylarına göre ihtiyaç daha fazla olduğu için vatandaşlarımızın, özellikle düzenli kan bağışçılarımızın kan bağışlarını bu dönemlere denk getirmesini rica ediyoruz." dedi.

Ulusal kan stoku planlamasını, her türlü olağanüstü şartı öngörerek yaptıklarını vurgulayan Kınık, "Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu bilinçle, birden ve fazla şekilde ihtiyaç duyulması anında, bunu karşılayacak şekilde kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Türkiye'nin 300 noktasında Kızılay'ımızın seyyar ve sabit kan bağış noktaları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, 'kanver.org' sitesinden kendilerine en yakın olan kan bağış noktasını öğrenebilir. Randevu alarak gittikleri anda hemen 15 dakika içerisinde kan bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kafalarına takılan bir soru olursa da site üzerinden cevaplarını bulabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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