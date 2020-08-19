Kovid-19 vaka sayısındaki artış sağlık personelini yordu
|19 Ağustos 2020 11:31
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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ülkü Yılmaz, Kovid-19 vaka sayısındaki artışın sağlık personelini çok yorduğunu söyledi.
Kovid-19 vakalarında son günlerde yaşanan artışı AA muhabirine değerlendiren TÜSAD Başkanı Yılmaz, enfeksiyonun yayılmasını önlemede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek, son dönemde sosyal mesafe konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğinin altını çizdi.
Haziran ayı itibarıyla düğünlerin serbest bırakıldığını hatırlatan Yılmaz, asker uğurlamalarında kalabalık grupların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesi, camilerde yeniden toplu ibadete başlanması, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan ziyaretler ve tatil ortamlarındaki aşırı sosyalleşmenin vaka sayılarında çok ciddi artışlara neden olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı verilerine yansıyan vaka sayılarının, yapılan test sonucu pozitif çıkan kişilerden oluştuğunu hatırlatan Yılmaz, "Test sonucu pozitif olanların dışında Kovid-19 taşıyan ancak hiç semptom göstermeyen olgular da var. Günlük vaka sayısı son dönemde 1200'lerin üzerinde seyrediyor." dedi.
- "Biraz dikkatli davranarak hastalığın yayılımının önüne geçilebilir"
Ülkü Yılmaz, vakaların yüzde 5'inin yoğun bakıma yatırıldığını, bunun da yoğun bakım servislerinde ciddi bir yoğunluğa neden olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hasta sayısı arttı, yeni servisler, yeni yataklar açmaya çalışıyoruz. Servislerimizde yeniden düzenlemelere gidiyoruz. Bunlar sadece keyif sonrasında, kontrolsüz şekilde sosyalleşmeyle oldu. Gerçekten artık sağlık personeli de çok yoruldu. Vaka sayılarındaki artış, hekimlerin dayanma gücünü zorlar hale geldi."
Türkiye'de ilk vakaları görüldüğü günlerde hekimlerin alkışlandığını hatırlatan Yılmaz, "Tabii ki takdir edilmek herkesin gönlünü, ruhunu okşayan bir şey. Fakat artık sağlık personeli tükenmek üzere. Hekimlerin alkışlandığı, hastalığın ilk günlerinde kurallara uymak biraz daha akıllardaydı ama zaman geçtikçe unutuldu." ifadelerini kullandı.
Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağıran Ülkü Yılmaz, biraz dikkatli davranarak hastalığın yayılımının önemli ölçüde önüne geçileceğini sözlerine ekledi.
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